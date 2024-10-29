الجيش الإسرائيلي يكشف هوية 4 جنود قتلوا في شمال غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود سقطوا في معركة ضد حركة حماس في جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الجنود قُتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة، ودخلوا مبنى لتنظيف ومسح المنطقة في المدينة الفلسطينية عند الساعة الثالثة فجرا، بحسب معاريف .

وكان من بين الأربعة النقيب يهوناتان (جوني) كيرين، 22 عامًا، من موشاف موليدت في الجليل الأسفل، أما الجنود الثلاثة الآخرون فكانوا جميعا برتبة رقيب أول. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الثلاثة هم نسيم ميتال (20 عاما) من الخضيرة، وأفيف جلبوع (21 عاما) من حلميش في الضفة الغربية، وناور حايموف (22 عاما) من روش هاعين بالقرب من بيتاح تكفا.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط آخر في الوحدة بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بيانا بشأن مقتل الجنود الأربعة، قائلا: "أنا وزوجتي سارة نرسل تعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الشجعان، أبطال إسرائيل الذين سقطوا في المعركة في شمال قطاع غزة، كلهم ​​شباب لديهم أحلام وطموحات ومحبوبون من أصدقائهم.