تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي بحثا خلاله في الجهود والمساعي لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان.
وقدّرالوزير بو حبيب "دعم اليابان للبنان والسلام، ووقوفها الدائم الى جانب الحلول الدبلوماسية، ومساهمتها المالية في مؤتمر باريس الاخير، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار في مجلس الامن". كما شكرها على دورها الانساني في لبنان من خلال المساعدات التي تقدّمها للشعب اللبناني، وشدد على "التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".
من جهته، أكد الوزير تاكاشي أن "اليابان تتمسك بأمن وسلامة اليونيفيل، وبضرورة وقف التصعيد في لبنان والمنطقة"، وأعلن "عزم اليابان تقديم مساعدات إضافية للنازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليابان لبوحبيب: نتمسّك بضرورة وقف التصعيد في لبنان وسنقدم مساعدات إضافية للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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