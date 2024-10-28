شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان فإن لهذا المشروع دعماً مميزاً من رئيس الجمهورية، حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، لتخفيف الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

وأضاف نظراً لتعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل إلى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وآمنة.