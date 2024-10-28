وزير الزراعة: 8.9 مليار جنيه تمويلات مشروع البتلو حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث تستهدف وزارة الزراعة في خطتها للثلاث سنوات المقبلة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيدًا بإجمالي 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس.

وتم إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، فضلًا عن توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيدًا من صغار المربيين من خلال شركة "هيلثي" التي تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.