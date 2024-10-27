مقدم 100 ألف جنيه.. أسعار شقق جنة في 3 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق جنة مصر، اليوم الأحد ويستمر الحجز حتى الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل الحصول على شقة في جنة مصر 2024، على النحو التالي:

تتواجد شقق جنة في 3 مدن جديدة وهم:

409 شقة بالقاهرة الجديدة.. سعر الشقة مساحة 130 م2 يساوي 2 مليون و100 ألف جنيه

223 شقة بـ 6 أكتوبر.. سعر الشقة مساحة 130 م2 يساوي 2 مليون و95 ألف جنيه

150 شقة في دمياط الجديدة.. سعر الشقة مساحة 130 م2 يساوي مليونا و686 ألف جنيه.