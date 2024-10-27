احجز وحدتك الآن.. بدء التقديم على شقق جنة ودار مصر وسكن مصر - روابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

فتحت وزارة الإسكان، منذ قليل باب الحجز، على موقع مسكن لطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% نحو "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

وينشر الخليج 365 من خلال التقرير التالي خطوات وروابط التسجيل والتي جاءت كالتالي:

خطوات التسجيل والحجز:

- يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.e.

- يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".

وللحجز في القاهرة الجديدة

المشاريع المطروحة في المدينة

جنة.. اضغط هنا للتقديم

سكن مصر-أرض المعارض (1 – 2)

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سكن مصر-أرض المعارض (3)

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سكن مصر-جنوب طريق القطامية العين السخنة

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سكن مصر-شمال طريق القطامية العين السخنة

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ثانيا.. مدينة السادات

المشاريع المطروحة دار مصر

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ثالثا.. السادس من أكتوبر

المشاريع المطروحة فى المدينة

جنة

مشروع جنة بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بجور جامعة القاهرة

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رابعا: السادس من أكتوبر الجديدة

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر

جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر

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خامسا: الشروق

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر

بمنطقة الواجهه الشرقية بالمدينة

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سادسا: العاشر من رمضان

المشاريع المطروحة فى المدينة

دار مصر

بمنطقة مركز المال و الاعمال بالمدينة

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سابعا: العبور

المشاريع المطروحة فى المدينة

روضة العبور

مشروع روضه العبور بمنطقه السلام بجور مدينة العبور

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ثامنا: العلمين الجديدة

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر

جنوب الطريق الدولي الساحلي

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تاسعا: المنصورة الجديدة

المشاريع المطروحة فى المدينة

اسكان متميز

بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى

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عاشرًا: المنيا

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر

بمنطقة 140 فدان بالتوسعات الشمالية بالامتداد

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الحادية عشر: بدر

المشاريع المطروحة فى المدينة

عمارات الحي السادس

بالمجاورة السادسة – الحى السادس

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الثانية عشر: حدائق أكتوبر

المشاريع المطروحة فى المدينة

دار مصر

بمنطقة جنوب طريق الواحات وخلف مدينة الإنتاج الاعلامي

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سكن مصر - بجوار مدينة الانتاج الاعلامى

بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وبالقرب من مشروع دار مصر

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سكن مصر - حدائق أكتوبر - طريق الواحات

جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون

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الثالثة عشر: دمياط الجديدة

المشاريع المطروحة فى المدينة

اسكان متميز

غرب الحى الخامس

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جنة

بمجاورة 33 بالحي السادس شمال الطريق الدولي الساحلي

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سكن مصر-جنوب الحى الاول-بمصعد خارجى

جنوب المجاورة الأولى بالحي الأول

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سكن مصر-جنوب الحى الرابع-بمصعد داخلى وخارجى

جنوب الحي الرابع بالمدينة

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الرابعة عشر: غرب أسيوط

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر-الحي الأول - بدون مصعد

بالمجاورة الأولى بالحي الأول بالمدينة

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سكن مصر-الحي الأول - بمصعد

بالمجاورة الأولى بالحي الأول بالمدينة

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الخامسة عشر: غرب قنا

المشاريع المطروحة فى المدينة

سكن مصر

بالحى المتميز المجاورة السابعة

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