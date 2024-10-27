مقتل 820 فلسطينياً خلال 22 يوماً في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل أكثر من 820 فلسطينياً بفعل هجمات إسرائيل على شمال غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 22 يوماً، حسبما أفادت أمس تقارير إعلامية حكومية في القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 820 فلسطينياً خلال 22 يوماً من التطهير العرقي شمال قطاع غزة»، مضيفاً «عشرات القتلى في شمال القطاع ملقون بالشوارع وداخل المنازل المدمرة». وبموازاة الإبادة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن مقتل 760 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300 إضافة إلى 11 ألفاً و400 معتقل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، خلال الـ 48 ساعة الماضية، 15 فلسطينياً، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون، ضمن حملات اقتحام وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أمس، أن «الاحتلال اعتقل 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون»، موضحاً أن عمليات الاعتقال طالت غالبية محافظات الضفة المحتلة، مشيراً إلى إجراء الجيش الإسرائيلي عمليات تحقيق ميداني مع عشرات المواطنين، خاصة في بلدة عناتا شرقي القدس.