المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الوضع كارثي في شمال قطاع غزة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن "الوضع كارثي في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مع عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها".

واكد تيدروس ادهانوم غبرييسوس أن "الوضع في شمال غزة كارثي"، لافتا الى أن "نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية (الى هذه اللوازم)، يحرمان أناسا من علاجات حيوية".

وأشار خصوصا إلى مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى لا يزال يعمل في شمال قطاع غزة والذي هاجمته القوات الإسرائيلية.