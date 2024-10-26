افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن طيران حربي إسرائيلي فجر اليوم، سلسلة غارات على أطراف ميفدون، طريق الدبشة الجبلية بين كفررمان وكفرتبنيت، أطراف النبطية الفوقا، وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات على مناطق في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.