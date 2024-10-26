نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقديرات أمنية تأكيدها أن "نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى"، مشيرة الى ان ": الإيرانيين لم يعترضوا تقريبا أي صاروخ ولا حتى طائرة إسرائيلية".
واكد ناطق عسكري إسرائيلي، أنه "بات لدينا حرية حركة في أجواء إيران بعد الهجوم الذي حقق أهدافه والأفضل لإيران عدم الرد".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن تقديرات أمنية: نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.