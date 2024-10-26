يديعوت أحرونوت عن تقديرات أمنية: نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقديرات أمنية تأكيدها أن "نظام الدفاع الجوي الإيراني تعرض بالفعل لأضرار جسيمة في موجة الهجمات الأولى"، مشيرة الى ان ": الإيرانيين لم يعترضوا تقريبا أي صاروخ ولا حتى طائرة إسرائيلية".

واكد ناطق عسكري إسرائيلي، أنه "بات لدينا حرية حركة في أجواء إيران بعد الهجوم الذي حقق أهدافه والأفضل لإيران عدم الرد".