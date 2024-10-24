شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات طبية بريطانية بإلغاء تغيير التوقيت الموسمي لتأثيره السلبي على النوم والان نبدء بالتفاصيل

تأثير سلبي

الدمام - شريف احمد - جرت العادة أن يتم تغيير الساعة مرتين سنويًا في المملكة المتحدة، ولكن مجموعة من الأطباء البريطانيين طالبوا مؤخرًا سلطات البلاد بإلغاء هذا الإجراء؛ بحجة التأثير السلبي لتغيير النطاقات الزمنية على نوعية نوم سكان البلاد.كما حذرت جمعية النوم البريطانية من أن تغيير التوقيت الزمني للنطاقات الجغرافية والمقرر تنفيذه بنهاية هذا الأسبوع يضر بنوم سكان البلاد.وأعلن أعضاء الجمعية، التي تعد هيئة مهنية لمتخصصين في الطب والعلم والرعاية الصحية، أن الأدلة المتاحة تظهر بوضوح أن ضوء النهار الطبيعي في الصباح مفيد للنوم، في حين أن تغيير التوقيت يترافق بتأثير سلبي، وأصدرت الجمعية بيانًا ذكرت فيه أنها "توصي وبشدة" بالالتزام بتوقيت غرينتش طوال العام.وعادة ما يتم تقديم الساعات في المملكة المتحدة، ساعة واحدة عند الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل عام، وتؤخر ساعة واحدة عند الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر، وتسمى الفترة التي يقدم فيها الساعة ساعة واحدة بالتوقيت الصيفي البريطاني، وعند تأخير الساعات في المملكة المتحدة، يتوافق التوقيت مع تطبيق توقيت غرينتش.