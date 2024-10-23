شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم حزب العمال البريطاني بالتدخل في الانتخابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، تقدم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، بشكوى قانونية ضد حزب العمال البريطاني، يتهمه بالتدخل لمساعدة كامالا هاريس منافسته الديمقراطية.

الشكوى التي قدمتها حملة ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية المستقلة، تتهم الحزب البريطاني بإرسال "استراتيجيين" لمساعدة الحملة الانتخابية لهاريس، التي بدورها قبلت المساعدة.

وجاء في الشكوى أن مسؤولين في حزب العمال، منهم مساعدة رئيس الوزراء كير ستارمر، مورجان ماكسويني، ورئيسة استراتيجيته، ديبورا ماتينسون، وماثيو دويل، مدير الاتصالات في مقر الحكومة البريطانية، سافروا إلى أمريكا في الأشهر الأخيرة لتقديم المشورة لحملة هاريس، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز". رئيس الوزراء البريطاني ويزعم محامو ترامب أن الدعم البريطاني لحملة المرشحة الديمقراطية يرقى إلى "مساهمات من جهات أجنبية"، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية الأميركية.

بدوره، أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أن علاقته بدونالد ترامب، ليست في خطر، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كان من الخطأ أن يكون المسؤولون البارزون قد التقوا بحملة هاريس، أصر ستارمر على أن أي أعضاء من حزبه كانوا في الولايات المتحدة على أساس طوعي تمامًا، على غرار ما حدث خلال الانتخابات السابقة.