واشنطن تساهم بـ 20 مليار دولار في حزمة من مجموعة السبع لكييف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ واشنطن ستساهم بمقدار 20 مليار دولار في قرض بقيمة 50 مليار دولار تعهّدت دول مجموعة السبع منحه لأوكرانيا، معربة عن أملها في أن تتمكن كييف من الحصول على هذه الأموال بحلول نهاية العام.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي "نحن على وشك وضع اللمسات الأخيرة على حصّة أميركا في برنامج القرض هذا وقيمته 50 مليار دولار" والذي تأمل دول مجموعة السبع أن تكون قادرة على "منحه لأوكرانيا بحلول نهاية العام".

وأضافت خلال هذا اللقاء الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، أنّ الولايات المتحدة "ستساهم بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار في الحزمة المقدّمة من مجموعة السبع والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار".