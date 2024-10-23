إعلان انهيار المنظومة الصحية شمال قطاع غزة

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن الاحتلال يهاجم الكوادر والمرافق الصحية بشكل متكرر، وأن الكوادر الصحية في شمال القطاع تتعرض للإبادة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع وصول الدواء والغذاء والوقود للمستشفيات، مطالبة المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، والعمل على تأمين الأدوية والغذاء والوقود لمستشفيات شمال قطاع غزة. وأوضحت أنها وثّقت مقتل نحو 1050 من الكوادر الطبية واعتقال 310 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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