غارات اسرائيلية على معروب وشمع وعيتيت والخرايب والحوش

اغار الطيران الحربي المعادي على بلدة شمع ، واستهدف منزلا في بلدة عيتيت. كما اغار على الحارة القديمة في بلدة معروب، واستهدفت غارة من مسيرة محلا في بلدة الخرايب.
واغارت الطائرات الحربية على منزل في يحمر فدمرته، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم نهر الليطاني عند الخردلي، وسط تحليق للطيران المسير فوق النبطية وإقليم التفاح.
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