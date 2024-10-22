المطران جوزف معوّض احتفل بمناسبة عيد القديس يوحنّا بولس الثاني

إحتفل راعي ابرشية زحلة المارونية سيادة المطران جوزف معوّض بمناسبة عيد القديس يوحنّا بولس الثاني بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة مار مارون كسارة وقد عاونه كاهن الرعية الأب شربل نبهان بحضور جمع من المؤمنين. وألقى المطران معوّض عظة بالمناسبة قدّم من خلالها سيرة القديس يوحنّا بولس الثاني، وفي نهاية القدّاس أقيم زيّاح بالذخائر إلى الكابيلّا التي تحمل إسمه.

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