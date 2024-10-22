اعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في تصريح، ان "التعرّض او تهديد المستشفيات وكل المرافق الصحيّة هو منافٍ لشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة، وان عضو لجنة الصحة النيابيّة النائب فادي علامة احد اصحاب مستشفى الساحل وما يمثّله من قيم وطنيّة وإنسانيّة وبرلمانيّة، هو ضمانة للقطاع الصحّي وتحييده، وبعيد كل البعد من ما سيق في الامس بحقّ مستشفاه ومسيرته الصحيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلوم: التعرّض او تهديد المستشفيات وكل المرافق الصحيّة هو منافٍ لشرعة حقوق الانسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.