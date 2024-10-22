لازاريني: إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني أن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة. ولفت في تصريح له، الى إن الفلسطينيين في شمال غزة يخضعون للحصار.

وأشار لازاريني إلى أن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة استهدفت المستشفيات وتركتها دون كهرباء، وحرمت الجرحى من الخدمات الصحية. ولفت إلى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء التابعة للأونروا بسبب تكثيف إسرائيل لهجماتها. وذكر أن الإدارة الإسرائيلية تمنع البعثات الإنسانية من إيصال المساعدات ذات الأهمية الحيوية مثل الدواء والغذاء إلى المنطقة.

وشدد لازاريني على ضرورة السماح للمؤسسات الإغاثية، بما في ذلك الأونروا، بالدخول إلى شمال غزة. وأضاف: "إن منع المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية مؤشر على مدى تدني البوصلة الأخلاقية".