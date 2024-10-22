أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني أن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة. ولفت في تصريح له، الى إن الفلسطينيين في شمال غزة يخضعون للحصار.
وأشار لازاريني إلى أن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة استهدفت المستشفيات وتركتها دون كهرباء، وحرمت الجرحى من الخدمات الصحية. ولفت إلى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء التابعة للأونروا بسبب تكثيف إسرائيل لهجماتها. وذكر أن الإدارة الإسرائيلية تمنع البعثات الإنسانية من إيصال المساعدات ذات الأهمية الحيوية مثل الدواء والغذاء إلى المنطقة.
وشدد لازاريني على ضرورة السماح للمؤسسات الإغاثية، بما في ذلك الأونروا، بالدخول إلى شمال غزة. وأضاف: "إن منع المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية مؤشر على مدى تدني البوصلة الأخلاقية".
كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني: إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.