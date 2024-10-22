القسام أكّدت مسؤوليتها عن مقتل قائد اللواء 401 بالجيش الإسرائيلي بعد استهداف مجموعة ضباط في جباليا

أشارت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، إلى أنه "بعد عودتهم من خطوط القتال أبلغ مجاهدو القسام عن تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" يوم الأحد الساعة 3 مساء في مجموعة قيادة صهيونية راجلة مكونة من 12 ضابطاً وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

ولفتت إلى أنه "اعترف العدو على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.