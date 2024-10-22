شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المدارس اليابانية الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تصميم المناهج من خلال مركز المناهج، وهناك انتظام فى تدريس المناهج.

وتابع عبد اللطيف:" المدارس اليابانية مدارس مبهرة، أفضل مدارس فى مصر، ونموذج ناجح جدا، وسنبنى علي هذا النموذج فى المراحل المقبلة، وأصبحت 55 مدرسة، وهناك خطة للتوسع فى تنمية هذا النوع من التعليم، خاصة وأن الطلاب مستواهم فوق الممتاز فى هذه المدارس".

جاء ذلك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب اليوم، والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.