شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اكتتاب مصر فى زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.

ومن جانبه، قال النائب أحمد الحديدى، إن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على تشجيع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا، والمؤسسة شريك أساسى فى عملية التنمية من خلال توفير المشاورات الفنية اللازمة، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال وزيادة تمكين المرأة.

وقال النائب طلبه أبراهيم، إن الاتفاقية توفر نوع من التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومن ثم تهدف لمزيد من التمكين على أرض الواقع.

وقال النائب زكى عباس، إن الاتفاق يدعم فرص القطاع الخاص وزيادة التمكين خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيكون اضافة كبيرة لدعم ريادة الأعمال وزيادة تمكين القطاع.