شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في بولونيا جراء هطول أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطر عدة آلاف من الأشخاص إلى إخلاء منازلهم جراء الأمطار الغزيرة في شمالي إيطاليا.

وفي بولونيا والمناطق المحيطة بها، أمضى نحو 2000 شخص ليلتهم في ملاجئ الطوارئ أو مع أفراد من العائلة وأصدقاء.

وغمرت المياه عدة شوارع، وتوفي شخص يبلغ من العمر 20 عامًا داخل سيارته جراء مياه الفيضانات. أضرار بالغة

تعرضت منطقة إميليا رومانيا، وعاصمتها بولونيا، لعواصف تسببت في أضرار تقدر بملايين اليورو.

وشهدت مناطق في جنوبي إيطاليا، ومنها كالابريا وصقلية، فيضانات في مراكز المدن خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحسن الوضع خلال الأيام القادمة.