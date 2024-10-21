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زلزال بقوة خمس درجات يضرب ولاية "ألاسكا" الأمريكية

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، سواحل جزيرة "أتو" الواقعة في ولاية "ألاسكا" الأمريكية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترًا من محطة "أتو" في الجزيرة، وعلى عمق 43.2 كيلومترًا.

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ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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