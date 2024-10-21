شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة خمس درجات يضرب ولاية "ألاسكا" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إقليم في إندونيسيا الإعصار أوسكار يهدد بفيضانات ساحلية كبيرة بعد وصوله للولايات المتحدة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، سواحل جزيرة "أتو" الواقعة في ولاية "ألاسكا" الأمريكية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترًا من محطة "أتو" في الجزيرة، وعلى عمق 43.2 كيلومترًا.ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.