إعادة فتح مطار ميازاكي باليابان بعد إنذار خاطئ

ابوظبي - سيف اليزيد - استأنف مطار ميازاكي في جنوب غرب اليابان عملياته اليوم بعد أن تبين أن رد فعل مغناطيسي يشير إلى احتمال وجود قنبلة غير منفجرة من زمن الحرب العالمية الثانية حول أحد الممرات كان ناتجا عن رصد كمية كبيرة من الرمال الحديدية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحادث تسبب في إلغاء الخطوط الجوية اليابانية بعض رحلاتها مساء السبت قبل العمل على حفر الممر في وقت مبكر من اليوم.

وكان المكتب المحلي لوزارة النقل اليابانية أعلن مساء السبت إنه تم رصد ما يبدو بأنه قنبلة أخرى غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية بعد إجراء مسح مغناطيسي حول الممر، في الموقع نفسه الذي انفجرت فيه قنبلة من زمن الحرب في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار المكتب إلى أن المسح رصد جسيما بعرض 1.3 متر على عمق 1.6 متر تحت الأرض.