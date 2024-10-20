مجموعة السبع تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بـ"الدعم الراسخ" لأوكرانيا في أزمتها الحالية المستمرة منذ ما يربو على عامين ونصف العام.

وجاء في الإعلان الختامي المشترك الصادر في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول المجموعة في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا "نعتقد أن مجموعة السبع، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في عملية إحلال سلام شامل وعادل ومستدام بما يتماشى مع القانون الدولي، في ظل احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

كما دعا الوزراء إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وعبروا عن قلقهم إزاء التهديدات التي تتعرض لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن من الممكن تعزيز فعالية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها.

وجاء في البيان الختامي أن الهجمات والانتقام من شأنهما أن "يؤججا تصعيدا لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط".