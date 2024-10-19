الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل خشية تسلل مسيرات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي شمال اسرائيل خشية تسلل طائرة مسيرة"، كما ذكرت أن "صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل خشية تسلل مسيرات".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.