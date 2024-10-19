الجزيرة: الآليات الإسرائيلية بدأت في هدم أجزاء من المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "الآليات الإسرائيلية بدأت في هدم أجزاء من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة".

ويأتي ذلك، بعد أن أشارت القناة إلى "قصف مدفعي إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة".

إلى ذلك، كشفت القناة أنه "يوجد زوارق حربية إسرائيلية تطلق عددا من القذائف باتجاه ساحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره في شمال القطاع ويرتكب المجازر بشكل يومي في وقت يعاني القطاع الصحي من الانهيار.