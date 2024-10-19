إعلام إسرائيلي: تسلل 3 مسيرات من لبنان تجاه نهاريا وعكا وصفارات إنذار في خليج حيفا وطبريا والجولان والجليل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "تسلل 3 مسيّرات من لبنان تجاه نهاريا وعكا وجرى اعتراض طائرة واحدة فقط". هذا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صفارات الإنذار تدوي في طبريا ومحيطها". وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق الكرايوت بخليج حيفا خشية تسلل مسيرات". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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