شكرا لقرائتكم خبر عن "استفزاز خطير".. بوتين يرد على تصريحات زيلينسكي النووية والان نبدء بالتفاصيل

إنتاج أسلحة نووية

تصريحات زيلينسكي

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، تلميحات القيادة الأوكرانية فيما يتعلق بالإنتاج المحتمل للأسلحة النووية بأنها "استفزاز خطير"، رغم تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أن بلاده ليست مهتمة بامتلاك أسلحة نووية.وقال بوتين في تصريحات للصحفيين بدول مجموعة "بريكس" في موسكو اليوم الجمعة، إن أي خطوة في هذا الاتجاه "ستثير ردا مناسبا".وفي حين أقر بوتين بأنه ليس من الصعب إنتاج أسلحة نووية في العالم الحديث، أعرب عن تشككه في قدرة أوكرانيا على القيام بذلك.وقال: "لا أدري ما إذا كانت أوكرانيا قادرة حاليا على ذلك. وبالنسبة لأوكرانيا اليوم، الأمر ليس بهذه البساطة، ولكن بشكل عام، لا توجد صعوبات كبيرة هنا".وجاء رد بوتين علنا للمرة الأولى على تصريحات زيلينسكي، الذي أكد مجددا مطالبته بدعوة سريعة للانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي"ناتو" على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مشيرا على ما يبدو إلى أنه بخلاف ذلك لن تترك بلاده أي خيار سوى إعادة التسلح النووي من أجل الدفاع عن نفسها ضد روسيا.ورغم ذلك، بدا أن زيلينكسي يتراجع ، حيث قال لاحقا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى جانب أمين عام الناتو مارك روته ، "نحن لا نصنع أسلحة نووية".