عاجل | مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين من لوائي جولاني والنخبة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين في معارك جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 7 قتلى، وإصابة 17 أخرين على الأقل.

وبحسب الإعلام العبري، فإن الجنود القتلى في معارك جنوب لبنان اليوم، هم من لواء جولاني، لواء النخبة بالجيش الإسرائيلي، والذين قتلوا في معارك مع عناصر حزب الله جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في معارك بين جيش الاحتلال وحزب الله جنوب لبنان، فيما اندلع حريق قرب مستوطنة شلومي في الجليل الغربي بعد تحطم طائرة مسيرة.

وبحسب الإعلام العبري، فأن حصيلة معارك جيش الاحتلال مع حزب الله اليوم، وصلت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 على الأقل.

فيما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى اندلاع حريق قرب مستوطنة شلومي في الجليل الغربي بعد تحطم طائرة مسيرة.

ومن جانبه، قال حزب الله في بيان: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في وادي هونين بصلية صاروخية، وقصفنا مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية للمرة الثانية اليوم.

من ناحية أخرى، أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي بحالات تسمم غذائي في قاعدة تدريب عسكرية قرب قطاع غزة، بعد تجاهل القاعدة الشكاوى المقدمة من الجنود بشأن الأطعمة الفاسدة المقدمة لهم.