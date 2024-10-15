شكرا لقرائتكم خبر عن 733 مليون شخص يعانون الجوع على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بمناسبة يوم الغذاء العالمي -الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام- أن شخصًا من بين كل 11 شخصًا في العالم، أي 733 مليون شخص، يعاني من الجوع بسبب الصراعات والصدمات المناخية والركود الاقتصادي، وأن أكثر من 2,8 مليار شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

كما يعاني 148 مليون طفل دون سن الخامسة من التقدم وقصر القامة، و45 مليون طفل يعاني من الهزال، بينما يعاني 890 مليون بالغ من السمنة. الحق في الغذاء

وسلطت منظمة "الفاو" الضوء على أهمية الحق في الغذاء، وقدرة كل شخص على الحصول على الطعام الكافي أو الوسائل اللازمة لشرائه.

ودعت "الفاو" الحكومات إلى دمج الحق في الغذاء في سياسات أنظمتها الزراعية، وضمان المساواة بالوصول للغذاء خاصة للفئات السكانية الضعيفة.

كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان وصول الغذاء الآمن والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإنشاء بيئة مواتية لحماية واحترام الحق في الغذاء الكافي، وتوفير شبكات الأمان لغير القادرين على تغذية أنفسهم، وتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في حالات الطوارئ.