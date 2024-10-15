شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ الموريتانية.. حالة انعقاد دائم بعد ارتفاع منسوب نهر السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السلطات الموريتانية لجنة الطوارئ في البلاد إلى العمل في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع تبعات ارتفاع منسوب نهر السنغال، وما قد ينجم عنه من فيضانات.

وتسبب ارتفاع مستوى مياه نهر السنغال بالفعل في خسائر بالمباني والممتلكات بعدة مدن وقرى بولايات موريتانية، منها أترارزة، وكوركول، وكيدي ماغا، التي أكدت السلطات المحلية فيها أن مستوى ارتفاع المياه بلغ درجاته القصوى بها، حيث حاصرت المياه بعض القرى مما خلف "الكثير من الخسائر في المزارع والمباني".

وفي إطار المتابعة واليقظة، دعا الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، خلال ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ، إلى دخول اللجنة في حالة انعقاد دائم، ومتابعة الوضع بالمناطق المحاذية لنهر السنغال بشكل مستمر والإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواكبة حجم الأضرار؛ دعمًا للمتضررين وتعزيزًا للإجراءات الوقائية بالمناطق التي لم تتضرر بعد.

وتضم منظمة استثمار نهر السنغال، موريتانيا، والسنغال، ومالي، وغينيا.