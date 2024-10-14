غالانت من قاعدة غولاني جنوب حيفا: نعمل على تطوير حلول للتعامل مع المسيرات

اشار وزير الدفاع يوآف غالانت من قاعدة غولاني جنوب حيفا، الى اننا "نعمل على تطوير حلول للتعامل مع المسيرات".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين جراء القصف بالمسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا إلى 67.
بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "هجوم بنيامينا (في حيفا) وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".
وجاء ذلك بعد هجوم مزدوج شنه حزب الله بالصواريخ والمسيرات على شمال إسرائيل.
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