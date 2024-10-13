شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب وسط إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، في وسط إثيوبيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا من منطقة "أواش"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.