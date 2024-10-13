أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، عن "حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان"
وحذّر القيادي في "قوات الدعم السريع" من منطقة النيل الأزرق المك أبو شوتال، التجار في مناطق سيطرة "قوات الدعم السريع، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع".
ولفت أبو شوتال، في تصريح له، الى أنه "لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة (حيوانا) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا".
يأتي ذلك التصعيد، بعدما اتهمت "قوات الدعم السريع" مصر بأن جيشها شارك في الحرب الدائرة حاليا في السودان، لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر "قوات الدعم السريع" أعلنت عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.