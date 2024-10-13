«سي إن إن»: إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها سترد على أي هجوم إسرائيلي جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أبلغت إيران الولايات المتحدة بأنها سترد على أي هجوم إسرائيلي جديد، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر في طهران.

وبحسب الشبكة الأمريكية، بدأت الحكومة الإيرانية جهودًا دبلوماسية مع دول الشرق الأوسط لدراسة ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الهجوم الإسرائيلي المحتمل، أو في حالة الفشل في ذلك، تعزيز الدفاع عن العاصمة طهران.

وتقول المصادر، بحسب التقرير الأمريكي، إن قلق إيران ينبع من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إقناع إسرائيل بعدم ضرب المواقع النووية والمنشآت النفطية الإيرانية، وحقيقة أن حزب الله، أكبر وأهم الجماعات المسلحة التابعة لها، ضعف بشكل كبير بسبب الهجمات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة.

كانت الولايات المتحدة تتشاور مع إسرائيل بشأن خططها للرد على هجوم إيران الذي شنته في الأول من أكتوبر، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهرين، وأخبره أن رد إسرائيل يجب أن يكون متناسبًا، بحسب سي إن إن.

وبحسب التقرير، أعرب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، عن قلقهم للولايات المتحدة بشأن هجوم محتمل على منشآت النفط الإيرانية، ما قد يخلق آثارا اقتصادية وبيئية سلبية على المنطقة بأكملها، بحسب دبلوماسي عربي.