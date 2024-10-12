باسيل: عملية إفراغ لبنان من الشيعة هي ضرب لوجود لبنان والتحضير إلى فوضى داخلية وصولًا إلى حرب أهلية

اوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "لأنّ الاستشهاد دفاعًا عن الوطن لا يتجزأ عن السيادة نوجّه تحية لشهدائنا وشهداء المقاومة على الجبهات، معتبرا بان إسناد غزة قدّم لإسرائيل الأطر الكاملة لضرب لبنان وأفقد لبنان منطق الدفاع عن النفس، ووضعه في موقع الهجوم لذلك طالبنا بفصل مسار لبنان عن مسار".

واشار باسيل في كلمة له بذكرى 13 تشرين الاول، الى ان إسرائيل لا تستهدف حزب الله وحده وهدفها لبنان كلّه من ناحية أرضه وشعبه، وعملية إفراغ لبنان من الشيعة هي ضرب لوجود لبنان والتحضير إلى فوضى داخلية وصولًا إلى حرب أهلية، وأي محاولة لعزل الطائفة الشيعية هي تخريب للبنان.

واعتبر باسيل بان من أخطر ما تقوم به اسرائيل هو محاولتها لاحتلال الاراضي اللبنانية فننبه المجتمع الدولي أن هكذا احتلال يشرّع كل سلاح من خارج منطق الدولة ويكرّس الواقع اللبنانيّ كجبهة مواجهة مسلّحة وساحة مفتوحة يجتمع فيها مسلحين من الدول على حساب الاستقرار الدائم.

وشدد باسيل على اننا نريد لبنان وطن الـ10452 كلم² لا تكون أرضه ساحة اختبار وتصفية حسابات ولا يكون أبناؤه حرس حدود لأحد ولا جنود بخدمة أحد، ونريد تحييد لبنان عن أي صراعات خارجية لا مصلحة له فيها، وقد أصبح واضحًا أنّ لبنان لا تعتبر لبنان جزءًا من امنها الدوليّ وانها رغم كل شيء لم تتورّط بعد بحرب مباشرة لوقف تهديم لبنان.