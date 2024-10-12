لجنة الطوارئ: تسجيل 9666 إعتداء منها 524 خلال الأسبوع وعبور 320184 سورياً و117727 لبنانياً الى سوريا

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في التقرير الرقم 17 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 78 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9666 إعتداء منها 524 خلال الأسبوع. كما صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 26 شهيداً و144 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2255 شهيداً و10524 جريحاً من بينهم 94 شهيداً و74 مصاباً من بين العاملين في القطاع الصحي واستشهاد 127 طفلاً واصابة 890 طفلاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

واوضح بانه لتاريخه تم فتح 1032 مركزاً لاستقبال النازحين منها 863 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. ولتاريخه تم تسجيل 187900 نازحاً (41000 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

ولفت الى انه تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 11 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 320184 مواطناً سورياً و 117727 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية. كما تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

وذكر بانه تم الوصول لأكثر من 169000 شخص بالمساعدات الغذائية والنقدية وتمت مساعدة 146000 نازح في 615 مركزاً بوجبات تغطي حوالى 70 % من الأشخاص المقيمين في مراكز الايواء. كما تم أرسال 18 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وامدادات المياه والنظافة إلى الجنوب لدعم المتضررين على الخطوط الامامية للمناطق الحدودية (WFP و UNICEF). واستخدام حوالى 60 % من المدارس الحكومية حالياً كمراكز لإيواء النازحين ويتم العمل لضمان استمرار التعلم (وزارة التربية والتعليم العالي).

وقد وزعت 13 مجموعة لمعالجة الصدمات وإجراء العمليات الجراحية على 6 مستشفيات كل مجموعة تكفي لاجراء 100 تدخل جراحي ل 50 مريضاً (WHO).

تم ربط 763 مركز إيواء مباشرة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية لضمان استمرار الخدمات الصحية بين النازحين.

استفاد 583 مركز إيواء (115323 فرد) من توزيع 37600 مجموعة تتضمن 27800 مجموعة من مستلزمات النظافة بالإضافة إلى 791000 ليتر من مياه الشرب و6800 متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي (قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة).