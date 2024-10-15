الامارات | «معامل البحر الأحمر» ترحّب بصنّاع الأفلام الطموحين في «اللودج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت معامل البحر الأحمر التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، باب التسجيل في الدورة السادسة من برنامجها التدريبي «اللودج» بالشراكة مع «معمل تورينو للأفلام» وبرعاية فيلم العُلا للسنة الثالثة على التوالي.

و«اللودج» برنامج إقامة إبداعي واحترافي سنويّ يشتمل على دورات تدريبية مكثَّفة لصُنَّاع الأفلام الطموحين من السعودية، والعالم العربي، وقارتي آسيا وإفريقيا.

ويمكن لصُنَّاع الأفلام تقديم طلباتهم حتى السابع من نوفمبر المقبل للمشاريع من المملكة العربية السعودية، في حين يستمر التقديم لكل من المشاريع العربية والإفريقية والآسيوية حتى 15 من الشهر نفسه.

يحتضن البرنامج في نسخة السادسة، خمس ورش عمل مختلفة على مدار العام، خُصِّصَت أولها للفرق السعودية المشاركة، في حين تستهدف بقية الورش جميع الفرق المشاركة من مختلف الدول.

ويقدم «اللودج» نظرة سينمائية شاملة بدءاً من الفكرة، وحتى تنفيذها على أرض الواقع، ويُمَكِّن المشاركين من تطوير النصوص والمشاريع السينمائية بمساعدة نخبة من الخبراء الدوليين.

وسيحظى المشاركون بفرص تدريبية تغطي الجوانب الفنية في صناعة الأفلام، كمراحل الإنتاج والتمويل والمبيعات والتسويق، عبر ورش عمل مكثفة مع خبراء الصناعة. كما سيتمكنون من تطوير مهاراتهم في: التصوير السينمائي، الإخراج، المونتاج، الصوت، وغيرها.

من جانبه، قال رئيس معامل البحر الأحمر ريان عاشور: «نرحب بصُنَّاع الأفلام لتقديم مشاريعهم واستثمار هذه الفرصة المميزة لتحقيق رؤاهم السينمائية، ونرحب دوماً بالطامحين، إذ يتيح لهم برنامج (اللودج) الفرصة المثالية لصناعة قصص ذات أثر ملموس، وننتظر صانعي الأفلام الراغبين في مشاركة سردياتهم مع العالم أجمع».

ومع انتهاء البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركون من عرض مشاريعهم السينمائية في سوق البحر الأحمر خلال الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور نخبة من خبراء الصناعة العالميين. وسيتم الإعلان عن الفرق الفائزة بنهاية مهرجان 2025، وسيتقاسم الفائزون جوائز نقدية.