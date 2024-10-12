نفى رئيس بلدية برجا في اقليم الخروب العميد حسن سعد، في بيان، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استهداف مركز ل"حزب الله" في البلدة بالغارة الاسرائيلية، مؤكدا انه "ما من مكتب للحزب في البلدة، وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية برجا: ما من مكتب لحزب الله في البلدة وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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