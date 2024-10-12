وزير التربية: تأجيل بدء الأعمال الإدارية ومباشرة التدريس واستيفاء المساهمات للعام الدراسي 2024/2025

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي قرارا، أجل بموجبه بدء الأعمال الإدارية ومباشرة التدريس واستيفاء المساهمات للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر خلال العام الدراسي الماضي. وجاء في القرار:

1- خلافا لما ورد في القرار رقم 702/م/2024 تاريخ 30/8/2024 (حول بدء العام الدراسي وبدء الأعمال التحضيرية في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، يبدأ تسجيل التلامذة في شكل مبدئي، إلكترونيا وليس حضوريا ، في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر خلال العام الدراسي الماضي ، بتاريخ 17/10/2024، وذلك من خلال رابط إلكتروني يُخصص لهذه الغاية ويعلن عنه في حينه ، على أن يصبح التسجيل نهائياً فور تمكن أولياء الأمور من إيداع المستندات المطلوبة للتسجيل.

2- تعليق العمل بالقرار رقم 680/م/2024 لجهة استيفاء مساهمة الأهالي لتغذية صناديق المدارس في المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة.

3- تحديد تاريخ بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز الموقتة التي سيتم اعتمادها للتدريس بتاريخ 04/11/2024، وفقا للدوامات والآليات التي ستعلن عنها المديرية العامة للتربية.