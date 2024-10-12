تجمع مزارعي الجنوب طالب بحماية العاملين في مصلحة الليطاني

طالبت نقابة تجمع مزارعي الجنوب الجهات الرسمية المعنية اللبنانية والدولية "العمل على حماية العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإعادة وصل المياه، بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على منشآتها، ما أدى الى قطع مياه الري عن ستة آلاف هكتار وتهديد الأمن الغذائي للبنانيين وتهديد لقمة عيش المزارعين".

ولفتت النقابة "عناية الأجهزة الأمنية الى نشاط بعض التجار غير الشرعيين الذين يستفيدون من العدوان الإسرائيلي والقيام بممارسة نشاطات تجارية غير مشروعة وتدمير الموسم الزراعي الجنوبي".