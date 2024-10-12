اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة عيتيت في جنوب لبنان. ولفت الى ان الطائرات الحربية شنت غارات استهدفت القوزح وحاريص والمحمودية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطائرات الاسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية وغارات غارات استهدفت القوزح وحاريص والمحمودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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