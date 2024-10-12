بخاش استنكر الاعتداء على طبيب في مستشفى اوتيل ديو: لو ضرب القضاء بيد من حديد من قبل لما كان أحد تجرأ

استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيان "ما تعرض له احد الأطباء من اعتداء غير مبرر في مستشفى اوتيل ديو دو فرانس على أيدي أولياء امر طفلة أجرى لها الطبيب المعني عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح".
من جهة ثانية، شكر بخاش لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي "تدخله السريع حفاظًا على الجسم الطبي وكرامته ومتابعته الموضوع بشكل قانوني بالرغم من انشغالاته في هذه المرحلة المصيرية".
وختم بخاش: "لو كان القضاء قد ضرب بيد من حديد في المرات السابقة التي كان يتعرض بها الزملاء الأطباء لاعتداءات مماثلة لما كان احد اليوم يتجرأ على ضرب طبيب او اي عامل في القطاع الطبي الذي هو رسالة إنسانية قبل كل شيء".
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