اخبار العالم

طبيب كامالا هاريس يكشف معلومات عن صحتها ونظامها الغذائي

0 نشر
د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب كامالا هاريس يكشف معلومات عن صحتها ونظامها الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بيانًا من طبيبها يفيد بأنها "بصحة ممتازة".
وأوضح جوشوا آر. سيمونز، طبيب هاريس، في البيان الذي قدم معلومات تفصيلية عن ضغط دمها وفحص الدم والحساسية الموسمية إن هاريس "لديها القدرة الجسدية والعقلية المطلوبة للاضطلاع بمهام الرئاسة بنجاح". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

صحة كامالا هاريس

وبين أن "هاريس" البالغة من العمر 59 عامًا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للغاية، وتحافظ على أسلوب حياة نشط.
وذكر "سيمونز" أن أحدث فحص طبي لها في أبريل كان "عاديًا".
يأتي هذا في وقت تسعى حملتها لإثارة الشكوك إزاء ما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب لائقًا طبيًا لمنصب الرئاسة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا