طبيب كامالا هاريس يكشف معلومات عن صحتها ونظامها الغذائي

صحة كامالا هاريس

الدمام - شريف احمد - أصدرت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بيانًا من طبيبها يفيد بأنها "بصحة ممتازة".وأوضح جوشوا آر. سيمونز، طبيب هاريس، في البيان الذي قدم معلومات تفصيلية عن ضغط دمها وفحص الدم والحساسية الموسمية إن هاريس "لديها القدرة الجسدية والعقلية المطلوبة للاضطلاع بمهام الرئاسة بنجاح". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين أن "هاريس" البالغة من العمر 59 عامًا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للغاية، وتحافظ على أسلوب حياة نشط.وذكر "سيمونز" أن أحدث فحص طبي لها في أبريل كان "عاديًا".يأتي هذا في وقت تسعى حملتها لإثارة الشكوك إزاء ما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب لائقًا طبيًا لمنصب الرئاسة.