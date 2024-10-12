إعصار «كيرك» يغرق 3 دول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فيما أعلنت عدة دول في أوروبا، حالة التأهب، بسبب خطر هطول أمطار غزيرة ورياح مع مرور الإعصار كيرك السابق الذي تحول إلى عاصفة أطلسية، اجتاح إعصار كيرك البرتغال وفرنسا وإسبانيا، ويتجه نحو بلغاريا، بعدما خلف فيضانات أغرقت بلدة فرنسية، حسبما ذكرت وكالة «نوفينيت».

وعلى الرغم من تسجيل سرعة رياح بلغت 225 كيلومترًا/ ساعة في البرتغال، ما يشير إلى شدة العاصفة، إلا أن إعصار كيرك يعتبر ظاهرة أقصر عمرًا مقارنة بإعصار ميلتون، حيث يغطي منطقة أصغر ويمتلك طاقة أقل.

وتستمر بقايا إعصار كيرك في التأثير على أوروبا، ومن المتوقع أن ينتج أعلى سرعة رياح منذ فبراير الماضي، وفقًا لـ«بلومبرج».

وتُشير التوقعات إلى بلوغ إنتاج الطاقة من الرياح 49 جيجاوات، بالتزامن مع عبور بقايا إعصار كيرك، الذي تحول إلى عاصفة، عبر أوروبا.

وفي ألمانيا، قد تصل سرعة الرياح إلى 65 كيلومترًا في الساعة في بعض أجزاء الشمال، بينما يتوقع أن تتواصل الظروف القاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى جانب آخر، استمرت الفيضانات في إغراق بلدة فرنسية (الجمعة)، بعد أيام من انتهاء إعصار كيرك الذي تسبب في طقس عاصف في أوروبا الغربية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

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