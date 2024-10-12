الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم ولغاية الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وذلك منذ الساعة 8 منذ الساعة ٨،٠٠ من مساء أمس الجمعة ولغاية الساعة من صباح اليوم السبت الواقع في ١٢-١٠-٢٠٢٤:
بيروت :
- استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء الخميس في البسطة. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة للعثور على ٣ أشخاص لا زالوا ضمن عداد المفقودين.
محافظة بعلبك:
١- في بلدة عين بورضاي:
إطفاء:
- مستودعات (عدد ٢)
- محلات (عدد ٦)
- منازل (عدد ٢)
- كاراجات (عدد ٦)
- صيدلية (عدد ١)
٢-في بلدة سرعين:
إطفاء:
- خيم عمال (عدد ١)
- سيارات (عدد ١)
- مستودعات (عدد ٦)
- خزانات محروقات (عدد ١)
- منازل (عدد ١)
خدمات عامة:
- إعادة فتح طريق بلدة عين بورضاي (بعلبك) بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية٠
محافظة النبطية:
إطفاء :
- إطفاء حريق منزل و٦ محلات في النبطية الفوقا
بحث وإنقاذ :
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في النبطية الفوقا
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منطقة النبطية التحتا دون تسجيل وقوع إصابات
محافظة لبنان الجنوبي :
إطفاء:
- منازل(عدد٣) في البيسارية٠
بحث وإنقاذ :
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة الأنصارية وسحب جريح من تحت الانقاض.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منطقة برج الشمالي دون تسجيل وقوع اصابات.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.
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