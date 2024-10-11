مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله: مخزون المقاومة بخير وإسرائيل تخفي خسائرها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، أن المقاومة تدير حقل رمايتها وتوقيت صلياتها بما يتناسب مع الميدان ومخزونها بخير.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المقاومة جاهزة للقتال الضروس ثأراً لدماء شهيدها الأغلى والعدو عاجز، مؤكدا: لا تقلقوا ولا تضعف معنوياتكم عندما ترون مشاهد للعدو داخل القرى.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

أشيد بالإعلاميين اللبنانيين الصامدين في الجنوب الذين ينقلون جرائم العدو.

رقابة إسرائيلية متشددة تخفي خسائر العدو بعد القصف القوي والناجح للمقاومة في العمق.

ثمة وسائل إعلام محلية تنشر أخبار العدو الإسرائيلي في إطار الحرب النفسية ضد المقاومة وشعبها وحلفائها

الحكومة للأسف لا تتحرك إزاء الوسائل الإعلامية التي تنقل أخبار العدو الإسرائيلي من دون تدقيق

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: الذرائع الإسرائيلية الواهية بوجود مخازن أسلحة لم تعد تنطلي على أحد

الاحتلال يمنع عمليات إنقاذ المحتجزين تحت الركام وخصوصاً في المريجة بتواطؤ أميركي وضغط خبيث تقوده السفيرة الأميركية.

العدوان على بيروت ما هو إلا استكمال لجرائم الاحتلال المدانة في سائر أنحاء الوطن.

العدوان على قوات الأمم المتحدة في الجنوب عمل مدان ولكننا نسأل عن تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام التصرف الخطير.

القوة والمقاومة هما ما يردعان العدو عن جرائمه وليس القرارات .

ضرب "تل أبيب" ليس إلا البداية وما جرى في الأيام الأخيرة يؤكد أننا ما زلنا في البداية وللعدو أقول إنك لم ترَ بعد إلا القليل.

العدو عاجز عن التقدم على الرغم من استقدامه قوات وألوية إضافية.

يدور حديث على بعض شاشات التلفزة المحلية وفي كواليس السياسة عن استعجال النتائج السياسية للمعركة.

تصريحات نتنياهو وماكرون والأميركيون لاقاها بعض السياسيين في الداخل وطفت على السطح عبارات مقززة.