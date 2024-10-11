زامبيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A laboratory nurse, takes a sample from a child declared a suspected case of Mpox at the treatment centre in Munigi, following Mpox cases in Nyiragongo territory near Goma, North Kivu province, Democratic Republic of the Congo July 19, 2024. REUTERS/Arlette Bashizi/File Photo

الخليج 365_واس

سجلت زامبيا اليوم أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، لكنها لم تكشف نوع السلالة.

وأفادت وزارة الصحة في زامبيا أنه جرى اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في زامبيا لمواطن تنزاني عمره 32 عامًا وصل إلى زامبيا في أوائل سبتمبر الماضي، وظهرت عليه أعراض، يتلقى العلاج في مركز صحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، بعد انتقال سلالة جديدة من الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول أفريقية مجاورة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط