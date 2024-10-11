كلية السياحة والفنادق تحتفل باليوم العالمي للسياحة وتسلط الضوء على أهمية الوعي السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهدت كلية السياحة والفنادق احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وبإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الفعالية بالتعاون المثمر بين وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة تحت إدارة الدكتورة سماح سالم. وتزامنت الاحتفالية مع الاحتفال العالمي الذي يقام في 27 سبتمبر من كل عام، حيث تناولت العديد من المحاور المهمة.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية اليوم العالمي للسياحة ودوره في تعزيز الوعي السياحي على المستوى الدولي، وكذلك تأثيره الجوهري على المنظومة القيمية والثقافية والسياسية عالمياً.

كما تطرقت الفعالية إلى نشأة اليوم العالمي للسياحة والتعريف بمنظمة السياحة العالمية وأهدافها الاستراتيجية. وقد تناولت بالتحليل الأنماط السياحية المتنوعة في مصر وآليات تسويقها، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم خدمات سياحية متميزة. واختتمت الفعالية بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تفاعلوا بإيجابية مع برنامج الفعالية وأشادوا بمستوى التنظيم.